Ucraina | Renzi | ' Conte dice no alle armi ma da premier aumentò più di tutti spesa per armi'

Roma, 12 mag (Adnkronos) - "Le gente risponde no alla domanda, vuole le armi? E siccome lo dicono i sondaggi, bisogna dire di no alle armi. Chi lo dice? Quel presidente del Consiglio, Conte, che ha aumentato le spese per le armi più di altri. Non c'è la memoria, ma solo il potere dell'istante". Lo ha detto Matteo Renzi aprendo la conferenza di Italia viva sul cibo.

