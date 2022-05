Roma, consegna droga a domicilio a bordo di una Nissan: arrestato un 62enne (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – In 24 ore la Polizia di Stato ha arrestato 5 persone poiché gravemente indiziate di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato San Lorenzo, sono venuti a conoscenza di una persona che, a bordo di una Nissan effettuava consegne a domicilio di sostanza stupefacente. Lunedì scorso, nel transitare in via Palmiro Togliatti, direzione Via Tiburtina, i poliziotti, hanno notato l’auto segnalata e decidevano di seguirla a distanza fino a Via Francesco Campagna dove il conducente si è fermato. Dopo pochi minuti, è giunto sul posto un altro veicolo il cui conducente, dopo essersi accostato alla Nissan, attraverso il finestrino ha consegnato all’altro conducente del denaro ricevendo in cambio un “involucro”. A quel punto i ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 12 maggio 2022)– In 24 ore la Polizia di Stato ha5 persone poiché gravemente indiziate di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato San Lorenzo, sono venuti a conoscenza di una persona che, adi unaeffettuava consegne adi sostanza stupefacente. Lunedì scorso, nel transitare in via Palmiro Togliatti, direzione Via Tiburtina, i poliziotti, hanno notato l’auto segnalata e decidevano di seguirla a distanza fino a Via Francesco Campagna dove il conducente si è fermato. Dopo pochi minuti, è giunto sul posto un altro veicolo il cui conducente, dopo essersi accostato alla, attraverso il finestrino hato all’altro conducente del denaro ricevendo in cambio un “involucro”. A quel punto i ...

