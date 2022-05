Advertising

QN Motori

Il prossimo, atteso per il 2024 , sarà Brennero , definito Urban. Di dimensioni compatte, lungo circa 4,3 metri , realizzato sulla piattaforma STLA small e assemblato in Polonia a Tichy: sarà la ...In tal modo si completerà ildidel Biscione. Con Brennero, Tonale, Stelvio II e il grandedel Segmento E annunciato da Imparato , atteso a chiudere il cerchio nel 2027 . Stelvio I, il ... Poker di Suv per Alfa Romeo, per un futuro elettrico anche con Giulia La Casa del Biscione giocherà d’anticipo rispetto sulle vetture a batterie rispetto anche ai concorrenti più prestigiosi ...