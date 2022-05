Perisic e la bordata all’Inter sul rinnovo: «Non si aspetta l’ultimo momento, con i giocatori importanti» (Di giovedì 12 maggio 2022) L’Inter ha vinto la Coppa Italia battendo la Juventus in finale per 4-2. Eroe della serata è stato Ivan Perisic, autore di due gol. Il contratto del croato va in scadenza a fine stagione, è ancora senza rinnovo. Nel pre partita l’amministratore delegato Beppe Marotta era stato possibilista parlando alla stampa. «L’Inter è tornata dopo anni di buio a essere competitiva. Prima era difficile prendere giocatori, oggi il brand facilita le operazioni in entrata. E c’è dentro anche Perisic: da parte nostra c’è la volontà di continuare se anche lui lo vuole, se c’è il buon senso, si può siglare un accordo». Nel post partita, però, il croato non ha risparmiato una bordata al club. «Il rinnovo del contratto con l’Inter? Al momento non ne posso parlare. Marotta ha detto che siamo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 12 maggio 2022) L’Inter ha vinto la Coppa Italia battendo la Juventus in finale per 4-2. Eroe della serata è stato Ivan, autore di due gol. Il contratto del croato va in scadenza a fine stagione, è ancora senza. Nel pre partita l’amministratore delegato Beppe Marotta era stato possibilista parlando alla stampa. «L’Inter è tornata dopo anni di buio a essere competitiva. Prima era difficile prendere, oggi il brand facilita le operazioni in entrata. E c’è dentro anche: da parte nostra c’è la volontà di continuare se anche lui lo vuole, se c’è il buon senso, si può siglare un accordo». Nel post partita, però, il croato non ha risparmiato unaal club. «Ildel contratto con l’Inter? Alnon ne posso parlare. Marotta ha detto che siamo ...

Advertising

napolista : #Perisic e la bordata all’Inter sul rinnovo: «Non si aspetta l’ultimo momento, con i giocatori importanti» Il croa… - infoitsport : Perisic, che bordata: 'Rinnovo? Non si aspetta l'ultimo momento' - Salvo1296_ : RT @Sho__96: State ancora parlando di Perisic quindi vi do una lezione di comunicazione 101: volesse andarsene non avrebbe fatto la bordata… - Cucciolina96251 : RT @AloBrasil1974: Che bordata di Perisic sul rinnovo: “Coi giocatori importanti non si aspetta l’ultimo momento” - CalcioOggi : Perisic, che bordata: 'Rinnovo? Non si aspetta l'ultimo momento' - Fantacalcio ® -