Napoli, un alunno ucraino sarà premiato per un video contro la guerra (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiErcolano (Na) – Un video con gli orrori della guerra e l'invito pressante a un accordo di pace: è l'elaborato di uno studente ucraino del quinto anno dell'Istituto Superiore Pantaleo di Torre del Greco che riceverà una delle dieci borse di studio finanziate, con parte della sua indennità, dal sindaco di Ercolano (Napoli) Ciro Buonajuto. Dopo due anni di stop imposto dall'emergenza covid, la cerimonia di premiazione avverrà lunedì 16 maggio a partire dalle 9.00 in Villa Campolieto nella città degli Scavi alla presenza di esponenti della magistratura, del mondo politico. Le borse di studio dal 2010 vengono finanziate con le indennità percepite per la sua carica pubblica da Buonajuto e sono destinate agli studenti che si sono contraddistinti in elaborati sulle tematiche della legalità e ...

