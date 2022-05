MotoGP, Carmelo Ezpeleta: “Addio Suzuki? Non credo esista una soluzione, non ci interessa trattenerli” (Di giovedì 12 maggio 2022) Ormai quasi due settimane fa, durante i test del Motomondiale a Jerez de la Frontera, è circolata la notizia confermata da numerose fonti della decisione da parte della Suzuki di lasciare la MotoGP a fine anno, stupendo un po’ tutti gli addetti ai lavori, piloti compresi. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma è molto probabile che alla conclusione della stagione corrente, il team giapponese scelga di abbandonare il Motomondiale; in merito a questa possibilità, Dorna Sports aveva rilasciato un comunicato chiarendo la propria posizione: tale decisione, da parte della Suzuki, non può essere presa in modo unilaterale e, in caso di Addio, non mancherebbero le alternative per garantire un regolare svolgimento del Motomondiale. Infatti, Dorna ha insistito molto sulle numerose richieste di team di accedere alla ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Ormai quasi due settimane fa, durante i test del Motomondiale a Jerez de la Frontera, è circolata la notizia confermata da numerose fonti della decisione da parte delladi lasciare laa fine anno, stupendo un po’ tutti gli addetti ai lavori, piloti compresi. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma è molto probabile che alla conclusione della stagione corrente, il team giapponese scelga di abbandonare il Motomondiale; in merito a questa possibilità, Dorna Sports aveva rilasciato un comunicato chiarendo la propria posizione: tale decisione, da parte della, non può essere presa in modo unilaterale e, in caso di, non mancherebbero le alternative per garantire un regolare svolgimento del Motomondiale. Infatti, Dorna ha insistito molto sulle numerose richieste di team di accedere alla ...

