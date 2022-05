Motocross, GP Sardegna MXGP 2022: Tim Gajser favorito per una nuova doppietta, debutta Mattia Guadagnini (Di giovedì 12 maggio 2022) Archiviato l’appuntamento di Maggiora, il Mondiale Motocross fa tappa questo weekend sulla sabbia di Riola Sardo per disputare il Gran Premio di Sardegna 2022, ottavo round della stagione e ultimo dei quattro eventi iridati in programma quest’anno sul suolo italiano. In MXGP, complici gli infortuni di Jeffrey Herlings, Romain Febvre e Jorge Prado (in dubbio la sua presenza sul tracciato sardo dopo il forfait dell’ultimo GP), oltre al ritiro di Tony Cairoli, stiamo assistendo ad un vero e proprio dominio incontrastato da parte del fenomeno sloveno Tim Gajser. Il centauro della Honda non è mai uscito dalla top3 sinora in stagione ed è reduce da una striscia ancora aperta di sette vittorie consecutive di manche, che gli ha consentito di andare in fuga in testa alla classifica generale di un campionato ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Archiviato l’appuntamento di Maggiora, il Mondialefa tappa questo weekend sulla sabbia di Riola Sardo per disputare il Gran Premio di, ottavo round della stagione e ultimo dei quattro eventi iridati in programma quest’anno sul suolo italiano. In, complici gli infortuni di Jeffrey Herlings, Romain Febvre e Jorge Prado (in dubbio la sua presenza sul tracciato sardo dopo il forfait dell’ultimo GP), oltre al ritiro di Tony Cairoli, stiamo assistendo ad un vero e proprio dominio incontrastato da parte del fenomeno sloveno Tim. Il centauro della Honda non è mai uscito dalla top3 sinora in stagione ed è reduce da una striscia ancora aperta di sette vittorie consecutive di manche, che gli ha consentito di andare in fuga in testa alla classifica generale di un campionato ...

Advertising

dianatamantini : MOTOCROSS - Jorge Prado KO per infortunio. Assenza importante per il GP a Maggiora, l'obiettivo è il ritorno per il… - corsedimoto : MOTOCROSS - Jorge Prado KO per infortunio. Assenza importante per il GP a Maggiora, l'obiettivo è il ritorno per il… -