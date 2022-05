Mascherina in aereo, Ricciardi: “Stop obbligo errore, rischi contagio elevati” (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Cancellare l’obbligo di Mascherina in aereo, passando alla semplice raccomandazione, “è un errore concettuale. Con una circolazione virale così intensa e un virus così contagioso, nel momento in cui si è all’interno di un aereo, che, per quanto abbia filtri per l’aria, prevede una vicinanza tra le persone, i rischi di contagio sono elevati”. Così all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza coronavirus, commentando le indicazioni delle agenzie europee sulle mascherine in aereo. “L’indicazione dipende anche dai Paesi di partenza per cui, per quanto ci riguarda, fino a giugno il problema non si pone”, aggiunge ... Leggi su italiasera (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Cancellare l’diin, passando alla semplice raccomandazione, “è unconcettuale. Con una circolazione virale così intensa e un virus cosìso, nel momento in cui si è all’interno di un, che, per quanto abbia filtri per l’aria, prevede una vicinanza tra le persone, idisono”. Così all’Adnkronos Salute Walter, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza coronavirus, commentando le indicazioni delle agenzie europee sulle mascherine in. “L’indicazione dipende anche dai Paesi di partenza per cui, per quanto ci riguarda, fino a giugno il problema non si pone”, aggiunge ...

Advertising

GuidoDeMartini : ???? AEROPORTO OGGI ???? D. Quanti tra i presenti sono senza mascherina nell’aerostazione? R. Io e basta, per ora.… - borghi_claudio : @NadiaCataldo2 Hanno fatto un lavoro di fino... ?? Io sull'aereo oggi avevo di fianco una che aveva della frutta e m… - GuidoDeMartini : ?? 1º SCONTRO AL GATE: ?? SIGNORE dovrebbe indossare la mascherina. ?? LA INDOSSERÒ una volta giunto sull’aereo come… - ilMarco : RT @flayawa: Un bambino italiano di 7 anni è obbligato ad indossare la mascherina a scuola per 8 ore; lo stesso bambino, dal 16 Maggio, pot… - giuseppe_pipia : @Cartabellotta Preso l'aereo oggi: in aeroporto 3/4 delle persone senza mascherina e in aereo quello di fronte senza durante il volo. -