Mara Carfagna: "La guerra in Ucraina ci impone di progettare un altro futuro" (Di giovedì 12 maggio 2022) La ministra porta mezzo governo, mezza Europa e l'Africa dell'energia a Sorrento per lanciare l'Italia come hub europeo nel Mediterraneo. "Spiegheremo agli investori internazionali come il Mezzogiorno sia la possibile risposta ai problemi di crescita del Paese" Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 12 maggio 2022) La ministra porta mezzo governo, mezza Europa e l'Africa dell'energia a Sorrento per lanciare l'Italia come hub europeo nel Mediterraneo. "Spiegheremo agli investori internazionali come il Mezzogiorno sia la possibile risposta ai problemi di crescita del Paese"

Advertising

mara_carfagna : La pace in #Ucraina è il nostro obiettivo, ma revocare gli aiuti all'Ucraina non porterebbe alla pace: porterebbe a… - ag17234050 : @LucaSalvarani11 @spighissimo .@mara_carfagna Guarda che l'unico commento che puo' fare Ms Carfagna e': 'si, na' volta!' - lpatelmoyahoo : @ErminiaMazzoni @mara_carfagna 'Il Mezzogiorno Ponte per il Mediterraneo' è stato il sogno di tante generazioni pas… - Ambrosetti_ : Domani inizia il 1° Forum a Sorrento #VersoSud. Intervengono Ministri, business leader e opinion leader dei Paesi d… - IsraelinItaly : RT @Confagricoltura: ???17 maggio l'evento Techagriculture: Italia e Israele per l’agricoltura del futuro. All’iniziativa organizzata da @I… -