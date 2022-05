La Corea del Nord alla prova del Covid. È arrivato il primo lockdown (Di giovedì 12 maggio 2022) In ritardo rispetto al resto del mondo, ma anche la Corea del Nord deve fare i conti con il Covid-19. Il regime di Kim Jong-un ha annunciato di avere identificato il primo contagio e di dovere dichiarare lo stato di “grave emergenza nazionale”. È stata convocata una riunione di urgenza tra i vertici del governo per decidere le misure da prendere nel tentativo di contenere la diffusione del virus. Secondo le autorità sanitarie NordCoreane, i campioni del caso rilevato rispondono alla variante Omicron, la più contagiosa dall’inizio della pandemia. Gli ultimi dati sanitari indicano che circa 25 milioni di NordCoreani non sono vaccinati, dopo il rifiuto di offerte di vaccini dall’Organizzazione Mondiale della sanità, dalla ... Leggi su formiche (Di giovedì 12 maggio 2022) In ritardo rispetto al resto del mondo, ma anche ladeldeve fare i conti con il-19. Il regime di Kim Jong-un ha annunciato di avere identificato ilcontagio e di dovere dichiarare lo stato di “grave emergenza nazionale”. È stata convocata una riunione di urgenza tra i vertici del governo per decidere le misure da prendere nel tentativo di contenere la diffusione del virus. Secondo le autorità sanitariene, i campioni del caso rilevato rispondonovariante Omicron, la più contagiosa dall’inizio della pandemia. Gli ultimi dati sanitari indicano che circa 25 milioni dini non sono vaccinati, dopo il rifiuto di offerte di vaccini dall’Organizzazione Mondiale della sanità, d...

