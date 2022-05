Juventus-Inter, Allegri: “Dispiace non aver alzato trofei” (Di giovedì 12 maggio 2022) Massimiliano Allegri nel post partita di Juventus-Inter, finale della della Coppa Italia 2021/2022 L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, al termine del match perso per 2 a 4 contro l’Inter, e valevole per la finale della Coppa Italia, ha raccontato le sue impressioni sul match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma ai microfoni di Sport Mediaset. “L’espulsione? È passato uno dell’Inter e mi ha dato una pedata. Non cambia niente il sapere cosa è successo, c’è da fare i complimenti all’Inter che ha vinto. Noi usciamo da un’annata senza trofei, ci portiamo dentro la rabbia per l’anno prossimo dove dovremo tornare a vincer”e. “Dispiace, c’è amarezza perché avevamo fatto una buona prestazione. Avevamo fatto ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Massimilianonel post partita di, finale della della Coppa Italia 2021/2022 L’allenatore dellaMassimiliano, al termine del match perso per 2 a 4 contro l’, e valevole per la finale della Coppa Italia, ha raccontato le sue impressioni sul match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma ai microfoni di Sport Mediaset. “L’espulsione? È passato uno dell’e mi ha dato una pedata. Non cambia niente il sapere cosa è successo, c’è da fare i complimenti all’che ha vinto. Noi usciamo da un’annata senza, ci portiamo dentro la rabbia per l’anno prossimo dove dovremo tornare a vincer”e. “, c’è amarezza perché avevamo fatto una buona prestazione. Avevamo fatto ...

