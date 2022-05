Italia 2 si rinnova: arriva l’aggiornamento dei visual di rete (Di giovedì 12 maggio 2022) “Mediaset Italia 2” lancia un aggiornamento dei visual di rete, sia on-air che digital Nel quadro del costante arricchimento dei canali tematici del Gruppo, domenica 15 maggio, “Mediaset Italia 2” lancia un aggiornamento dei visual di rete, sia on-air che digital. Il restyling comprende le grafiche di ident, bumper, promo, post, storie e reel. Il canale diretto da Marco Costa pensato per un pubblico giovane-maschile – al 49 del telecomando e in streaming su MediasetInfinity – firma l’evento con due settimane di programmazione speciale: ogni sera, un inedito, declinato tra un’accurata selezione di anime, sitcom, serie, cartoon, film e rassegne all’insegna della suspense e dell’adrenalina. L’offerta di “Mediaset Italia 2”, dal 15 al 28 maggio (e oltre), in prima ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 12 maggio 2022) “Mediaset2” lancia un aggiornamento deidi, sia on-air che digital Nel quadro del costante arricchimento dei canali tematici del Gruppo, domenica 15 maggio, “Mediaset2” lancia un aggiornamento deidi, sia on-air che digital. Il restyling comprende le grafiche di ident, bumper, promo, post, storie e reel. Il canale diretto da Marco Costa pensato per un pubblico giovane-maschile – al 49 del telecomando e in streaming su MediasetInfinity – firma l’evento con due settimane di programmazione speciale: ogni sera, un inedito, declinato tra un’accurata selezione di anime, sitcom, serie, cartoon, film e rassegne all’insegna della suspense e dell’adrenalina. L’offerta di “Mediaset2”, dal 15 al 28 maggio (e oltre), in prima ...

