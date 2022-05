Inzaghi: «Questa squadra non molla mai, oggi ho avuto risposte» (Di giovedì 12 maggio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi a Mediaset dopo Juve Inter. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – «Abbiamo fatto un’ottima gara contro un avversario molto forte. Abbiamo fatto bene, poi il secondo tempo l’abbiamo approcciato male prendendo due gol, soprattutto il secondo, da rivedere. Ma la squadra non molla mai e ho avuto risposte. Ora abbiamo ancora due partite di campionato, ma è giusto godersi anche queste serate. Sono soddisfatto per i ragazzi, per la società e per questi meravigliosi tifosi che ci hanno sempre accompagnato». RISULTATI – «Fa piacere, condivido Questa vittoria e ringrazio lo staff che mi aiuta dalla fine di agosto, non è semplice. Abbiamo battuto il Liverpool, che nel 2022 ha perso solo contro di noi. Abbiamo dato tanto a livello fisico ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico dell’Inter Simonea Mediaset dopo Juve Inter. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – «Abbiamo fatto un’ottima gara contro un avversario molto forte. Abbiamo fatto bene, poi il secondo tempo l’abbiamo approcciato male prendendo due gol, soprattutto il secondo, da rivedere. Ma lanonmai e ho. Ora abbiamo ancora due partite di campionato, ma è giusto godersi anche queste serate. Sono soddisfatto per i ragazzi, per la società e per questi meravigliosi tifosi che ci hanno sempre accompagnato». RISULTATI – «Fa piacere, condividovittoria e ringrazio lo staff che mi aiuta dalla fine di agosto, non è semplice. Abbiamo battuto il Liverpool, che nel 2022 ha perso solo contro di noi. Abbiamo dato tanto a livello fisico ...

