Francesca Barra e Claudio Santamaria in Grecia, è la prima vacanza con la figlia Atena (Di giovedì 12 maggio 2022) E’ la prima vacanza di Atena e la mamma e il papà, Francesca Barra e Claudio Santamaria, l’hanno portata in Grecia. Una prima vacanza all’insegna dell’amore e dell’allegria. Con la figlia tra le braccia la giornalista e l’attore si godono ogni momento. Francesca Barra ha scoperto la meta solo quando è giunta a destinazione; non sapeva cosa mettere in valigia e allora ha preso bikini e maglione. La Barra e Santamaria sono a Corfù, pochi giorni di vacanza con la piccolina che è nata a febbraio, pochi giorni ma sufficienti per coccolarsi, per ricaricarsi. La loro vita è perfetta ma non perché non hanno problemi, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 12 maggio 2022) E’ ladie la mamma e il papà,, l’hanno portata in. Unaall’insegna dell’amore e dell’allegria. Con latra le braccia la giornalista e l’attore si godono ogni momento.ha scoperto la meta solo quando è giunta a destinazione; non sapeva cosa mettere in valigia e allora ha preso bikini e maglione. Lasono a Corfù, pochi giorni dicon la piccolina che è nata a febbraio, pochi giorni ma sufficienti per coccolarsi, per ricaricarsi. La loro vita è perfetta ma non perché non hanno problemi, ...

Advertising

RaiTre : 'Noi sogniamo un’Italia che non sia ferita dall’individualismo, capace di accogliere chi la ama, indipendentemente… - raspa90 : RT @RadioItalia: Claudio Santamaria e la sua dedica alle donne, in uno scatto con la piccola Atena ?? La moglie Francesca Barra ha commenta… - Cristin39245341 : RT @RadioItalia: Claudio Santamaria e la sua dedica alle donne, in uno scatto con la piccola Atena ?? La moglie Francesca Barra ha commenta… - RadioItalia : Claudio Santamaria e la sua dedica alle donne, in uno scatto con la piccola Atena ?? La moglie Francesca Barra ha c… - CorriereBN : Francesca Barra: «Il mio impegno civico da influencer. E ho cucinato per i poveri». L’attività socialmente utile de… -