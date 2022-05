Filippo Tortu a caccia del riscatto: debutto sui 200 a Doha, sfida pirotecnica a De Grasse e Lyles (Di giovedì 12 maggio 2022) Filippo Tortu vuole prontamente riscattare l’opaca prestazione offerta al suo esordio stagionale. Sabato scorso, infatti, il Campione Olimpico della 4×100 si era fermato a un deludente 10.24 sui 100 metri a Nairobi: un tempo alto, dovuto ai 30-40 metri corsi prima di accorgersi che era stata chiamata una partenza falsa. Il velocista brianzolo si rimetterà in gioco in occasione della prima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale di atletica leggera che sbarcherà a Doha (Qatar) venerdì 13 maggio. L’azzurro ha scelto di cimentarsi sui 200 metri, ovvero la distanza in cui cercherà di ottenere i migliori risultati in questa annata agonistica. Il velocista brianzolo, che vanta un personale di 20.11 siglato lo scorso anno in Kenya (secondo italiano più veloce di sempre sul mezzo giro di pista), cercherà un riscontro ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022)vuole prontamente riscattare l’opaca prestazione offerta al suo esordio stagionale. Sabato scorso, infatti, il Campione Olimpico della 4×100 si era fermato a un deludente 10.24 sui 100 metri a Nairobi: un tempo alto, dovuto ai 30-40 metri corsi prima di accorgersi che era stata chiamata una partenza falsa. Il velocista brianzolo si rimetterà in gioco in occasione della prima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale di atletica leggera che sbarcherà a(Qatar) venerdì 13 maggio. L’azzurro ha scelto di cimentarsi sui 200 metri, ovvero la distanza in cui cercherà di ottenere i migliori risultati in questa annata agonistica. Il velocista brianzolo, che vanta un personale di 20.11 siglato lo scorso anno in Kenya (secondo italiano più veloce di sempre sul mezzo giro di pista), cercherà un riscontro ...

