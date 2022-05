Draghi al Congresso Usa: “Con l’Ucraina colpiti i valori della democrazia” (Di giovedì 12 maggio 2022) WASHINGTON – Draghi al Congresso Usa: “L’invasione russa dell’Ucraina rappresenta una sfida importante per i valori al centro della democrazia. Non è in gioco solo l’integrità territoriale dell’Ucraina, la sua sovranità, la sua indipendenza. Questo è un attacco al sistema internazionale basato sulle regole che abbiamo costruito insieme dopo la seconda guerra mondiale”. E’ il messaggio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il Governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Ucraina Draghi ha aspettative positive sul ruolo della Cina Draghi il 10 maggio da Biden, al centro gli aiuti a Kiev ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 12 maggio 2022) WASHINGTON –alUsa: “L’invasione russa delrappresenta una sfida importante per ial centro. Non è in gioco solo l’integrità territoriale del, la sua sovranità, la sua indipendenza. Questo è un attacco al sistema internazionale basato sulle regole che abbiamo costruito insieme dopo la seconda guerra mondiale”. E’ il messaggio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il Governo italiano condanna l’attaccoRussia alha aspettative positive sul ruoloCinail 10 maggio da Biden, al centro gli aiuti a Kiev ...

Advertising

TV7Benevento : Italia-Usa: Yellen premia 'amico Mario' Draghi su note Brindiamo di Verdi - - 1237171aa : RT @marioadinolfi: Il Congresso Usa stanotte ha stanziato 40 miliardi di dollari di “aiuti” all’Ucraina. Di questi 40, 33 sono per armament… - MaurizioGabell1 : RT @marioadinolfi: Il Congresso Usa stanotte ha stanziato 40 miliardi di dollari di “aiuti” all’Ucraina. Di questi 40, 33 sono per armament… - sole24ore : Draghi al Congresso Usa: 'Onore essere qui, come italiano ed europeo' - Il Sole 24 ORE - infoitinterno : ##Draghi al Congresso Usa: con Ucraina colpiti valori democrazia -