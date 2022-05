Diretta "Vogliamo l'ingresso senza ritardi". La Finlandia fa esplodere la tensione, sfida totale a Putin in poche ore (Di giovedì 12 maggio 2022) La guerra è entrata nel suo 77esimo giorno. Sul piano diplomatico va registrato l'incontro tra Draghi e Biden che ha avuto parecchie ripercussioni in Europa con l'Italia che chiede la pace tra Russia e Ucraina pur schierandosi in modo concreto dalla parte degli Stati Uniti. Il tutto con l'invio di armi a Kiev e lo schieramento di uomini a Est, a due passi dal terreno di scontro. Proseguono intanto i contatti tra Francia e Cina per trovare una soluzione alla crisi ucraina. Macron ha chiamato Xi Jiping per avere un sostegno forte nella richiesta di un cessate il fuoco. L'Ucraina ha annunciato lo stop del 30 per cento del gas che dalla Russia all'Europa per "causa di forza maggiore". Ore 10.10 La Finlandia vuole ingresso nella Nato senza ritardi Il governo finlandese ha fatto sapere che non vuole ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) La guerra è entrata nel suo 77esimo giorno. Sul piano diplomatico va registrato l'incontro tra Draghi e Biden che ha avuto parecchie ripercussioni in Europa con l'Italia che chiede la pace tra Russia e Ucraina pur schierandosi in modo concreto dalla parte degli Stati Uniti. Il tutto con l'invio di armi a Kiev e lo schieramento di uomini a Est, a due passi dal terreno di scontro. Proseguono intanto i contatti tra Francia e Cina per trovare una soluzione alla crisi ucraina. Macron ha chiamato Xi Jiping per avere un sostegno forte nella richiesta di un cessate il fuoco. L'Ucraina ha annunciato lo stop del 30 per cento del gas che dalla Russia all'Europa per "causa di forza maggiore". Ore 10.10 Lavuolenella NatoIl governo finlandese ha fatto sapere che non vuole ...

