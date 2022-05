De Maggio: “Se parte Fabian, il Napoli ha già in mente il sostituto: non è Traorè” (Di giovedì 12 maggio 2022) Il Napoli per il mercato ha un piano ben preciso: il primo obiettivo rimane quello di abbassare il tetto di monte ingaggi, dopodiché penserà a regolare il mercato in entrata e in uscita. Come svelato quest’oggi da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, l’idea resta quella di iniziare ad acquistare i due profili osservati da tempo, ovvero quelli di Kvaratskhelia e Olivera, per poi dichiarare concluso il mercato. Ci sarà solo un eccezione in grado di riaprirlo, questa accadrà solo in caso di un’uscita, la quale costringerebbe il Napoli a trovarsi il sostituto. Gli azzurri godono infatti di gioielli molto ambiti in Europa, i quali hanno catturato l’attenzione di molte big. Inoltre, c’è da tenere in considerazione la questione legata ai rinnovi che potrebbe spingere alla vendita qualche ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 12 maggio 2022) Ilper il mercato ha un piano ben preciso: il primo obiettivo rimane quello di abbassare il tetto di monte ingaggi, dopodiché penserà a regolare il mercato in entrata e in uscita. Come svelato quest’oggi da Valter Dea Radio Kiss Kiss, l’idea resta quella di iniziare ad acquistare i due profili osservati da tempo, ovvero quelli di Kvaratskhelia e Olivera, per poi dichiarare concluso il mercato. Ci sarà solo un eccezione in grado di riaprirlo, questa accadrà solo in caso di un’uscita, la quale costringerebbe ila trovarsi il. Gli azzurri godono infatti di gioielli molto ambiti in Europa, i quali hanno catturato l’attenzione di molte big. Inoltre, c’è da tenere in considerazione la questione legata ai rinnovi che potrebbe spingere alla vendita qualche ...

