Covid Ragusa, in calo i positivi: morta donna di Scicli (Di giovedì 12 maggio 2022) Ragusa – positivi al coronavirus in calo e morti in aumento nel Ragusano. E’ quanto si evince dai dati forniti oggi, 12 maggio, dal bollettino dell’Asp di Ragusa.I positivi in totale sono 2754 di cui 2716 si trovano in isolamento domiciliare, 26 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Vittoria e 12 nella RSA dell’ospedale Maria paterno Arezzo di Ragusa.I guariti salgono a 87.888 mentre i morti sono saliti a 547. Una donna di 85 anni di Scicli è morta al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 277.628 tamponi molecolari, 38.429 test sierologici, 842.095 test rapidi per un totale di 1.158.152. Covid: ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 12 maggio 2022)al coronavirus ine morti in aumento nelno. E’ quanto si evince dai dati forniti oggi, 12 maggio, dal bollettino dell’Asp di.Iin totale sono 2754 di cui 2716 si trovano in isolamento domiciliare, 26 ricoverati negli ospedali di, Modica, Vittoria e 12 nella RSA dell’ospedale Maria paterno Arezzo di.I guariti salgono a 87.888 mentre i morti sono saliti a 547. Unadi 85 anni dial Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 277.628 tamponi molecolari, 38.429 test sierologici, 842.095 test rapidi per un totale di 1.158.152.: ...

