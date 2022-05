Covid oggi Lazio, 3.829 contagi e 7 morti. A Roma 1.911 casi (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.829 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 maggio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 7 decessi. “oggi nel Lazio, su 6.921 tamponi molecolari e 20.869 tamponi antigenici per un totale di 27.790 tamponi, si registrano 3.829 nuovi casi positivi (-30), sono 7 i decessi (-2), 861 i ricoverati (-43), 50 le terapie intensive (+3) e 4.086 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,7%. I casi a Roma città sono a quota 1.911” riferisce l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Questa la situazione nel dettaglio nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 703 i nuovi casi e 1 ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.829 i nuovida coronavirus12 maggio 2022 nel, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino-19 della Regione. Si registrano altri 7 decessi. “nel, su 6.921 tamponi molecolari e 20.869 tamponi antigenici per un totale di 27.790 tamponi, si registrano 3.829 nuovipositivi (-30), sono 7 i decessi (-2), 861 i ricoverati (-43), 50 le terapie intensive (+3) e 4.086 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,7%. Icittà sono a quota 1.911” riferisce l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Questa la situazione nel dettaglio nelle ultime 24 ore. Asl1: sono 703 i nuovie 1 ...

