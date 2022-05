Conflitto in Ucraina, meno profughi in Irpinia: monitoraggio attivo (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiProseguono le riunioni della cabina di regia istituita presso la Prefettura per la gestione dell’emergenza umanitaria correlata al Conflitto in atto in Ucraina, con la partecipazione dei referenti della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, dell’Asl, del Comune di Avellino, della Caritas, della Croce Rossa e dell’Associazione Ucraini Irpini, oltre che dei Servizi sociali. Nel corso dell’incontro, svoltosi nella mattinata odierna, si è preso atto dell’attuale numero degli arrivi, che registra un evidente rallentamento del flusso di cittadini in ingresso su questo territorio provinciale. Contestualmente si è focalizzata l’attenzione sulle significative risultanze delle attività poste in essere presso il Centro unico di accoglienza del Paladelmauro di Avellino e presso i due hub operativi ad Ariano Irpino e a Sant’Angelo dei ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiProseguono le riunioni della cabina di regia istituita presso la Prefettura per la gestione dell’emergenza umanitaria correlata alin atto in, con la partecipazione dei referenti della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, dell’Asl, del Comune di Avellino, della Caritas, della Croce Rossa e dell’Associazione Ucraini Irpini, oltre che dei Servizi sociali. Nel corso dell’incontro, svoltosi nella mattinata odierna, si è preso atto dell’attuale numero degli arrivi, che registra un evidente rallentamento del flusso di cittadini in ingresso su questo territorio provinciale. Contestualmente si è focalizzata l’attenzione sulle significative risultanze delle attività poste in essere presso il Centro unico di accoglienza del Paladelmauro di Avellino e presso i due hub operativi ad Ariano Irpino e a Sant’Angelo dei ...

