Cisgiordania | iniziati funerali giornalista uccisa Abu Mazen | ' Era la voce della Nazione No a indagine congiunta | no a consegna proiettile'

Advertising

Ettore76124585 : RT @mariobianchi18: Il #4maggio 1994 il premier israeliano #YitzhakRabin e il leader palestinese #YasserArafat firmano l'accordo di pace su… - ZPeppem : RT @mariobianchi18: Il #4maggio 1994 il premier israeliano #YitzhakRabin e il leader palestinese #YasserArafat firmano l'accordo di pace su… - mariobianchi18 : Il #4maggio 1994 il premier israeliano #YitzhakRabin e il leader palestinese #YasserArafat firmano l'accordo di pac… -

TGLA7

... sonoi funerali di Stato della nota reporter palestino - americana di Al Jazeera, uccisa ieri durante un raid dell'esercito israeliano in un campo profughi a Jenin (). La folla ......di scontri tra 'palestinesi armati' e forze israeliane a Jenindopo operazioni di queste ultime, anche nel campo profughi di Jenin, vicino a Burkin, e in altre località della... Cisgiordania, iniziati funerali di Stato di Shireen Abu Akleh. Abu Mazen: 'No a indagine congiunta, no a consegna proiettile' sono iniziati i funerali di Stato della nota reporter palestino-americana di Al Jazeera, uccisa ieri durante un raid dell'esercito israeliano in un campo profughi a Jenin (Cisgiordania). La folla ha ...Anp respinge richiesta di consegnare ad Israele la pallottala che ha ucciso la reporter e rifiuta anche l'indagine congiunta. Chiede l'intervento della Corte Penale Internazionale. Ieri l'uccisione de ...