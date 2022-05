Chelsea, Tuchel su Lukaku: “Voleva restare in campo per trovare il gol, felice per lui” (Di giovedì 12 maggio 2022) “È sempre il momento giusto per ritrovare il ritmo e sono felice abbia segnato di nuovo”. Queste le parole di Tuchel, allenatore del Chelsea, su Romelu Lukaku al termine della sfida contro il Leeds. L’ex attaccante nerazzurro è andato nuovamente in gol, siglando la terza rete nelle ultime partite. Proprio per questo il belga è stato confermato titolare da Tuchel, che si è detto contento per il suo attaccante: “Voleva restare in campo per trovare il gol, ma sono felice anche per Pulisic e Mason. I giocatori offensivi sono stati determinanti. Questo è importante per loro perché gli dà fiducia“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) “È sempre il momento giusto per riil ritmo e sonoabbia segnato di nuovo”. Queste le parole di, allenatore del, su Romelual termine della sfida contro il Leeds. L’ex attaccante nerazzurro è andato nuovamente in gol, siglando la terza rete nelle ultime partite. Proprio per questo il belga è stato confermato titolare da, che si è detto contento per il suo attaccante: “inperil gol, ma sonoanche per Pulisic e Mason. I giocatori offensivi sono stati determinanti. Questo è importante per loro perché gli dà fiducia“. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Chelsea, #Tuchel su #Lukaku: 'Voleva restare in campo per trovare il gol, felice per lui' - WiAnselmo : RT @Mediagol: Leeds-Chelsea, le probabili formazioni: Rodrigo sfida Havertz. Tuchel punta su Lukaku - Mediagol : Leeds-Chelsea, le probabili formazioni: Rodrigo sfida Havertz. Tuchel punta su Lukaku - FFunesto : @giovaeffe Chi metti al livello di Guardiola, scusa? Parlano i trofei e i campioni allenati. È un sogno essere alle… - sportface2016 : #Chelsea, le parole di #Tuchel: 'C'è bisogno di positività e normalità' -