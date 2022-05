Casadilego inizia una nuova avventura | su Amazon esce “Stanzadilego”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo la vittoria a X Factor e i nuovi progetti discografici,decide di accettare unasfida. Nasce, infatti,. Una serie a puntate che andranno in onda in diretta streaming sulla piattaforma Twitch perMusic Italia in cui la cantante si confronterà con tantissimi ospiti per parlare di musica, canzoni e molto altro.ha trovato la strada del successo dopo X Factor, dopo la vittoria nella 14esima edizione. La cantante, infatti, ha deciso di buttarsi in nuove avventure oltre che continuare la sua carriera nella musica. Presto, infatti, uscirà anche il suo primo film sul grande schermo. Ma non sembra essere l’unico progetto in vista per la cantante. FacebookDall’11 maggio, infatti, è disponibile in diretta su Twitch perMusic Italia una ...