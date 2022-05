Cade da 10 metri, 16enne ricoverato a Palermo (Di giovedì 12 maggio 2022) Un ragazzo di 16 anni è ricoverato all’ospedale Civico a Palermo dopo essere caduto da un’altezza di 10 metri.E’ successo oggi pomeriggio in via Emanuele Paternò nel quartiere Guadagna.Sono intervenuti i sanitari del 118 che l’hanno portato in ospedale. A chiedere aiuto due ragazzini amici del ferito.Le indagini sono condotte dalla polizia che è stata chiamata dai medici del pronto soccorso. Dieta 900 calorie per dimagrire 6 kg: schema completo Pediatria: la salute passa anche dalla forza educatrice dei medici Valvulopatie cardiache in aumento, ma linee-guida anacronistiche Milano, 31 arresti per traffico di droga e riciclaggio di opere d’arte L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 12 maggio 2022) Un ragazzo di 16 anni èall’ospedale Civico adopo essere caduto da un’altezza di 10.E’ successo oggi pomeriggio in via Emanuele Paternò nel quartiere Guadagna.Sono intervenuti i sanitari del 118 che l’hanno portato in ospedale. A chiedere aiuto due ragazzini amici del ferito.Le indagini sono condotte dalla polizia che è stata chiamata dai medici del pronto soccorso. Dieta 900 calorie per dimagrire 6 kg: schema completo Pediatria: la salute passa anche dalla forza educatrice dei medici Valvulopatie cardiache in aumento, ma linee-guida anacronistiche Milano, 31 arresti per traffico di droga e riciclaggio di opere d’arte L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

