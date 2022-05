Avaria al motore | atterraggio d’emergenza | aereo rientra a Linate

Advertising

AEREO ITA AIRWAYS LINATE Leonard Berberi per corriere.it Un Airbus A320 di Ita Airways è stato costretto a ritornare all'aeroporto di Milano Linate, poco dopo essere decollato, per problemi dopo l'...La causa dell'sarebbero stati alcuni uccelli risucchiati dal, il cosiddetto birdstrike, e anche da terra sarebbe stata visibile una fiammata. Per circa mezz'ora, essendo stato ...Pochi minuti dopo il decollo il comandante del volo Az1765 con 83 passeggeri a bordo ha comunicato di dover rientrare, forse per un’avaria a uno dei motori, atterrando poi senza problemi. A fare ...Atterraggio di emergenza per il volo AZ1765 con 83 passeggeri a bordo partito dall’aeroporto di Linate per Palermo. Aeroporto chiuso per qualche ora.