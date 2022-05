Anziano scomparso nel Reggiano trovato morto in un pozzo (Di giovedì 12 maggio 2022) Il corpo è stato recuperato dai carabinieri e riconosciuto dalla moglie. I familiari non avevano sue notizie da mesi Leggi su ilgiornale (Di giovedì 12 maggio 2022) Il corpo è stato recuperato dai carabinieri e riconosciuto dalla moglie. I familiari non avevano sue notizie da mesi

Advertising

Ansa_ER : Anziano scomparso nel Reggiano, suo il cadavere in un pozzo. Recuperato dai carabinieri, riconosciuto dalla moglie… - GINA32451015 : RT @MediasetTgcom24: Nel Reggiano trovato in un pozzo corpo di un anziano scomparso #cronacareggioemilia - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Nel Reggiano trovato in un pozzo corpo di un anziano scomparso #cronacareggioemilia - MediasetTgcom24 : Nel Reggiano trovato in un pozzo corpo di un anziano scomparso #cronacareggioemilia - Carlino_Reggio : Scomparso a Reggio Emilia, anziano disperso da mesi a Toano -