200 mila euro per le case popolari di via Pio La Torre e Fondo Pasqualino, consegnati i lavori (Di giovedì 12 maggio 2022) MONREALE – “Quello di oggi è un importante risultato che tende a concretizzare mesi di lavoro e che ci consente di dare risposte tangibili ai cittadini, assicurando loro edifici più efficienti e aree di pertinenza fruibili in totale sicurezza”. È quanto affermato oggi da Mario Caputo, Deputato regionale di Forza Italia e componente la Commissione parlamentare “Attività Produttive”, in occasione della consegna dei lavori, da parte dell’Iacp di Palermo, per la realizzazione di opere di riqualificazione, consolidamento e urbanizzazione di aree di edilizia popolare, durante il sopralluogo preliminare a cui hanno partecipato i Consiglieri comunali di Forza Italia, Mimmo Vittorino e Silvio Terzo, il tecnico dell’Istituto autonomo case popolari di Palermo in qualità di RUP, geometra Giuseppe Di Giovanni, i tecnici dell’impresa ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 12 maggio 2022) MONREALE – “Quello di oggi è un importante risultato che tende a concretizzare mesi di lavoro e che ci consente di dare risposte tangibili ai cittadini, assicurando loro edifici più efficienti e aree di pertinenza fruibili in totale sicurezza”. È quanto affermato oggi da Mario Caputo, Deputato regionale di Forza Italia e componente la Commissione parlamentare “Attività Produttive”, in occasione della consegna dei, da parte dell’Iacp di Palermo, per la realizzazione di opere di riqualificazione, consolidamento e urbanizzazione di aree di edilizia popolare, durante il sopralluogo preliminare a cui hanno partecipato i Consiglieri comunali di Forza Italia, Mimmo Vittorino e Silvio Terzo, il tecnico dell’Istituto autonomodi Palermo in qualità di RUP, geometra Giuseppe Di Giovanni, i tecnici dell’impresa ...

