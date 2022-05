“Una cosa oscena, avrei preferito non vederlo. Una vergogna”: Paky Mascio all’attacco per il tributo a Raffaella Carrà all’Eurovision (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Una cosa oscena, avrei preferito non vederlo. Nemmeno 30 secondi per celebrare un’icona internazionale che ha dato tantissimo all’Eurovision Song Contest. Una vergogna”. A parlare così all’Adnkronos del tributo dedicato a Raffaella Carrà nella prima semifinale dell’Eurovision Song Contest è Paky Mascio, 53 anni di Isernia, fondatore del fan club ufficiale di Raffaella. “Mi è sembrata una cosa fatta tanto per farla – ha detto Mascio -. Avendo lei riportato l’Eurovision in auge in Italia e in Rai, ci aspettavamo un omaggio come si deve. Una star come lei molto amata in tantissimi dei Paesi dove si segue l’Eurovision meritava di più. Ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Unanon. Nemmeno 30 secondi per celebrare un’icona internazionale che ha dato tantissimoSong Contest. Una”. A parlare così all’Adnkronos deldedicato anella prima semifinale dell’Eurovision Song Contest è, 53 anni di Isernia, fondatore del fan club ufficiale di. “Mi è sembrata unafatta tanto per farla – ha detto-. Avendo lei riportato l’Eurovision in auge in Italia e in Rai, ci aspettavamo un omaggio come si deve. Una star come lei molto amata in tantissimi dei Paesi dove si segue l’Eurovision meritava di più. Ci ...

