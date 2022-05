Ucraina | Enrico Letta | ' Non possiamo far aspettare Kiev dieci anni per entrare nella Ue | subito una Confederazione'

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Guerra in, ora va trovata una soluzione che consenta adi trovare alleanze e sia al riparo dalla Russia . 'L'unico modo per accoglierel'famiglia europea senza la ...

Advertising

EnricoLetta : Promessa irrealistica a ????di adesione immediata all’UE porterà frustrazione. Li spingerà a rivolgersi sempre più ve… - globalistIT : - chinafiles : Tra le conseguenze dell’invasione russa anche l’aver alimentato la proiezione di #Tokyo verso i paesi #ASEAN. La fi… - andreavent3 : RT @EnricoLetta: Promessa irrealistica a ????di adesione immediata all’UE porterà frustrazione. Li spingerà a rivolgersi sempre più verso????e… - Sabah_Benziadi : @EnricoLetta Enrico sei un falso. Occupati della #ucraina e delle tue menzogne. Nessuno ti voterà -

Lo ha ribadito il segretario del PdLetta in un'intervista a Cnbs sottolineando che 'è impossibile dire oggi all'vi vogliamo ma dovete aspettare 10 anni'. Poi Letta ha ribadito la ......luce anche dei cambiamenti degli equilibri geoeconomici derivanti dal conflitto bellico in, ...Giuntelli , general manager di IMBA (Italy Malaysia Business Association), aggiunge: ' Le ...Lo ha detto Enrico Letta in una intervista a Cnbc. Roma, 11 mag. "Creare una confederazione con i Paesi potenziali candidati può essere l'unico modo per accogliere subito l'Ucraina nella famiglie ...Lo ha ribadito il segretario del Pd Enrico Letta in un’intervista a Cnbs sottolineando che “è impossibile dire oggi all’Ucraina vi vogliamo ma dovete aspettare 10 anni”. Middle placement Mobile Poi ...