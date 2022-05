Tumori | Défilè della rinascita | una sfilata per sostenere coraggio donne in collaborazione con L' Oréal Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Milano, 11 mag. (Adnkronos) - Un pomeriggio all'insegnabellezza ecura al Castello Sforzesco. Sabato 7 maggio, all'interno de palinsestoMilano Civil Week, si è tenuto il Défiléun progetto ideato dall'Associazione Oncologica San Bassiano ODV e dall'altelier sartoriale Raptus&Rose, realizzato per questa edizione con CorriereSera incon L'e con la partecipazione di Acto Lombardia e La forza e il sorriso Onlus In questa occasione 50che stanno affrontando un percorso difficile e doloroso come quellomalattia oncologica, hanno sfilato davanti al pubblico milanese. Ad accompagnarle, accettando la sfida di sfilare per la ...