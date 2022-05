TFA sostegno VII ciclo, preselettiva annullata in alcune Università [AGGIORNATO con Teramo, Cagliari, Trento, Verona] (Di mercoledì 11 maggio 2022) TFA sostegno VII ciclo: ci sono alcune circostanze in cui la prova preselettiva, la prima delle tre da superare per l'accesso al corso, non si svolge. Si tratta di alcune situazioni personali, che permettono l'esonero dalla prova e di un'unica situazione collettiva, che permette a tutti di accedere direttamente alla prova scritta. L'articolo TFA sostegno VII ciclo, preselettiva annullata in alcune Università AGGIORNATO con Teramo, Cagliari, Trento, Verona . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 11 maggio 2022) TFAVII: ci sonocircostanze in cui la prova, la prima delle tre da superare per l'accesso al corso, non si svolge. Si tratta disituazioni personali, che permettono l'esonero dalla prova e di un'unica situazione collettiva, che permette a tutti di accedere direttamente alla prova scritta. L'articolo TFAVIIincon

