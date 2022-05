Sammy Basso a Oggi è un altro giorno: «I miei genitori mi hanno insegnato a combattere». Serena Bortone commossa (Di mercoledì 11 maggio 2022) «I miei genitori hanno subito la diagnosi, ma hanno voluto che io crescessi come una persona normale, che facessi la vita di un bambino normale» A parlare nello studio di “Oggi è un altro giorno” ospite di Serena Bortone su Rai 1 è Sammy Basso, 26enne affetto da progeria, una malattia rara che causa l’invecchiamento precoce dei tessuti e del corpo, ma non altera la mente. Chi è Sammy Basso e la sua malattia da “Invecchiamento precoce” Sammy è considerato uno dei più longevi pazienti affetti da questa malattia: appena nato, dopo la diagnosi i medici comunicarono ai genitori che il bimbo aveva una speranza di vita di 13 anni. Tuttavia ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 11 maggio 2022) «Isubito la diagnosi, mavoluto che io crescessi come una persona normale, che facessi la vita di un bambino normale» A parlare nello studio di “è un” ospite disu Rai 1 è, 26enne affetto da progeria, una malattia rara che causa l’invecchiamento precoce dei tessuti e del corpo, ma non altera la mente. Chi èe la sua malattia da “Invecchiamento precoce”è considerato uno dei più longevi pazienti affetti da questa malattia: appena nato, dopo la diagnosi i medici comunicarono aiche il bimbo aveva una speranza di vita di 13 anni. Tuttavia ...

