(Di mercoledì 11 maggio 2022) Nord contro Sud, vetture nuove - magari elettrificate - contro auto vecchie (e inquinanti), mezzi privati contro... resto del mondo. In Italia iltra le diverse realtà. Come sottolineato durante la presentazione del 21 rapporto Aniasa anche da Gianluca Di Loreto, partner, che ha curato la"La mobilità che non cambia - Un'Italia a due velocità, tra chi abbraccia il nuovo... e chi non può ancora permetterselo", realizzato per l'associazione confindustriale. "Oggi gli italiani si muovono in auto circa il 60% in più di quanto facevano pre-pandemia (a gennaio 2020, ndr), come certifica anche l'app Mappe di Apple", sottolinea Di Loreto. "Nonostante questo maggiore ricorso alle quattro ruote, il mercato degli acquisti è praticamente fermo e il parco circolante ...