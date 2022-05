“Quanti soldi ha preso”. Isola, Guendalina ed Edoardo Tavassi smascherano Nicolas Vaporidis (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sale la tensione all’Isola dei Famosi 2022. La fame si fa sentire e gli animi dei naufraghi sono sempre più tesi a causa della fame e delle condizioni precarie in cui sono costretti a vivere. In queste ore una nuova lite tra Edoardo e Guendalina Tavassi e Nicolas Vaporidis, fino a pochi giorni fa amici. Dopo una prima lite, il fratello di Guendalina Tavassi ha smascherato l’attore, che avrebbe parlato male de L’Isola dei Famosi 2022: “Lui ripete che non è trash e che questa trasmissione l’ha fatta soltanto per un motivo che nemmeno voglio dire. Mi diceva di continuo che odia il trash e i programmi trash e che lui in queste cose non ci vuole sguazzare”. Isola dei Famosi 2022, Guendalina ed ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sale la tensione all’dei Famosi 2022. La fame si fa sentire e gli animi dei naufraghi sono sempre più tesi a causa della fame e delle condizioni precarie in cui sono costretti a vivere. In queste ore una nuova lite tra, fino a pochi giorni fa amici. Dopo una prima lite, il fratello diha smascherato l’attore, che avrebbe parlato male de L’dei Famosi 2022: “Lui ripete che non è trash e che questa trasmissione l’ha fatta soltanto per un motivo che nemmeno voglio dire. Mi diceva di continuo che odia il trash e i programmi trash e che lui in queste cose non ci vuole sguazzare”.dei Famosi 2022,ed ...

Advertising

Gamble86792469 : RT @ValeriaStabile3: Ma la magistratura dove sta??? Quanti innocenti dovranno morire??? Medici vaccinatori voi sapevate, ma i soldi vi hann… - ValeriaStabile3 : Ma la magistratura dove sta??? Quanti innocenti dovranno morire??? Medici vaccinatori voi sapevate, ma i soldi vi h… - Tigre_E632 : RT @ConteZero76: Considerando che D'Alema prendeva soldi per ogni attività più o meno legittima nell'ambito del centrosinistra mi chiedo se… - nico28045834 : RT @conteDartagnan: Orsini: avevo lodato Salvini ma Salvini non ha fatto pressioni di Draghi affinché venga in Parlamento…ma quanti soldi p… - massimantropoli : RT @ConteZero76: Considerando che D'Alema prendeva soldi per ogni attività più o meno legittima nell'ambito del centrosinistra mi chiedo se… -