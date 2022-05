Poste Italiane, app in down in numerose città italiane: problemi e disservizi (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sta registrando numerosi disservizi il portale internet ufficiale di Poste italiane. A registrare l’accaduto è, come sempre accade in queste situazioni, il sito downdetector, che è solito segnalare i vari problemi riguardanti i siti più utilizzati, ma anche le compagnie telefoniche, le applicazioni web e via discorrendo. Poste italiane, 11/5/2022 – Computermagazine.itIl picco di segnalazioni massime è scattato alle ore 13:11 di oggi, quando, come da grafico di downdetector, sono state ben 311, seguite da altri 260 e passa un’ora dopo, alle ore 14:11. Dei problemi segnalati, il 58 per cento ha riguardato l’applicazione mobile, quindi l’app ufficiale di ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sta registrando numerosiil portale internet ufficiale di. A registrare l’accaduto è, come sempre accade in queste situazioni, il sitodetector, che è solito segnalare i variriguardanti i siti più utilizzati, ma anche le compagnie telefoniche, le applicazioni web e via discorrendo., 11/5/2022 – Computermagazine.itIl picco di segnalazioni massime è scattato alle ore 13:11 di oggi, quando, come da grafico didetector, sono state ben 311, seguite da altri 260 e passa un’ora dopo, alle ore 14:11. Deisegnalati, il 58 per cento ha riguardato l’applicazione mobile, quindi l’app ufficiale di ...

iosonomuma : @thezurbi Ma con chi spedisci? Io solo UPS e Bartolini. L'unica volta che ho spedito con Poste Italiane hanno perso… - taettiny7 : WhatsApp che sta diventando come Instagram, Instagram che sta diventando come tik tok, tik tok che sta diventando c… - francesco_r93 : Oggi buongiorno solo a SDA (aka Poste Italiane), per cui chiaramente è troppo difficile scrivere bene il mio cognom… - radiortm : Poste Italiane: buoni fruttiferi per i minori diventano digitali - - servizioclienti : #DownRadar Alert! Nella mattinata di oggi, 11/05/2022, stiamo ricevendo segnalazioni relative a problemi Poste Ital… -