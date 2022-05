Pecchia | “Ho parlato con Spalletti di Gaetano' '

(Di mercoledì 11 maggio 2022): “Hocondi. Il Napoli ha fatto una stagione straordinaria” Fabio,allenatore della Cremonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal. Queste le sue parole: La promozione della Cremonese: “È stato un bel traguardo e una bella storia perché si lega all’ultima promozione di Gigi Simoni. Sono contento anche per questo. Sono arrivato qui l’anno scorso a gennaio con la squadra nei bassifondi. L’obiettivo era mantenere la categoria. Negli ultimi anni il popolo grigiorosso era stato spesso illuso. Noi quest’anno volevamo creare un gruppo competitivo, un mix di giovani e giocatori di esperienza, anche se l’obiettivo non era la promozione perché c’erano squadre più attrezzate alla partenza. Giovani: “È stato possibile farli ...

