Advertising

QN Motori

È anche il primissimo SUV nella speciale Serie V di, linea che propone mezzi d'altissima gamma. Secondo l'azienda americana, il nuovo veicolo vuole unire raffinatezza, potenza e tecnologia : ...ha presentato laversione del suo SUV Escalade , e ancora una volta il design all'americana ha mostrato il suo stile king - size. Tutto maggiorato, dalla potenza al lusso, per un model ... Nuova Cadillac Escalade-V: ecco il SUV full-size più potente in circolazione - QN Motori Potenza, dimensioni, lusso, design: tutto è estremamente maggiorato nel nuovo Cadillac Escalade-V model year 2023 ...VETTURA IN PERFETTO STATO, UNICO PROPRIETARIO, GOMMATA NUOVO, MECCANICA IN PERFETTO STATO, INTERNO ABITACOLO IN PERFETTO STATO, MOLTO ACCESSORIATA, VETTURA PARTICOLARE E FANTASTICA, DISPONIBILE SUBITO ...