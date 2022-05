No, non è vero che le donne over 40 “hanno già fatto figli” (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Va fatta una premessa, oggi le donne le ho messe, ma sono anta, comunque ancora ragazze ma cresciute. Se dovevano far figli o sposarsi lo avevano già fatto”. Queste parole non sono nuove a chi segue assiduamente le notizie di attualità, perché sono quelle pronunciate dalla stilista Elisabetta Franchi nei scorsi giorni. Parole di un discorso, dal quale noi abbiamo estrapolato solo una piccola frase, che sono finite nella bufera, che hanno infiammato il web. Una polemica, questa, destinata a non finire e che in realtà sposta l’attenzione rispetto a un problema ben più ampio e radicato nella nostra società che riguarda noi donne e quell’eterno conflitto tra maternità e lavoro. Ma al di là di questo, e della polemica stessa, il discorso dell’imprenditrice apparso in una video intervista rilasciata a Il ... Leggi su dilei (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Va fatta una premessa, oggi lele ho messe, ma sono anta, comunque ancora ragazze ma cresciute. Se dovevano faro sposarsi lo avevano già”. Queste parole non sono nuove a chi segue assiduamente le notizie di attualità, perché sono quelle pronunciate dalla stilista Elisabetta Franchi nei scorsi giorni. Parole di un discorso, dal quale noi abbiamo estrapolato solo una piccola frase, che sono finite nella bufera, cheinfiammato il web. Una polemica, questa, destinata a non finire e che in realtà sposta l’attenzione rispetto a un problema ben più ampio e radicato nella nostra società che riguarda noie quell’eterno conflitto tra maternità e lavoro. Ma al di là di questo, e della polemica stessa, il discorso dell’imprenditrice apparso in una video intervista rilasciata a Il ...

Advertising

ilfoglio_it : Per un fine settimana l’Italia ha vissuto in un mondo parallelo in cui Zelensky si era detto disponibile a cedere l… - GoalItalia : 'Fagioli è un vero talento, non c'è stato coraggio' ???? Il parere di Marchisio sul centrocampo della Juventus ?? - sportface2016 : #Liverpool , #Klopp : “Non è vero che tutti tifano per il nostro titolo come dice #Guardiola , ma capisco sia diffi… - breakbleheaven_ : RT @F0OLs_g0LD_: concordiamo che finalmente abbiamo rivisto harry e non harry styles vero? - Elbarunetto : RT @ValentinaCozz12: io farei un applauso a tutti noi, a quelli che non sono mai scesi e ci hanno creduto sin dal primo giorno, nonostante… -