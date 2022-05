Moviola Juventus Inter: l’episodio chiave del match (Di mercoledì 11 maggio 2022) l’episodio arbitrale chiave del match valido per la finale della Coppa Italia 2021/22: Moviola Juventus Inter l’episodio chiave della Moviola del match tra Juventus e Inter, valido per la finale della Coppa Italia 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Valeri. l’episodio chiave DEL match In aggiornamento L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022)arbitraledelvalido per la finale della Coppa Italia 2021/22:delladeltra, valido per la finale della Coppa Italia 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Valeri.DELIn aggiornamento L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioOggi : Cagliari Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino e cronaca - Juventus News 24 - Pedrodelasuerte : @pisto_gol Ultimamente vedo tanti ex arbitri fare la moviola più o meno assennatamente, mi chiedo Lei quante gare h… - junews24com : Juventus U23 Renate 1-1: Compagnon risponde a Celeghin, tutto aperto - LucaFioretti13 : RT @BaridonMarco: Qui Stadio Moccagatta di Alessandria??#JuveRenate, primo turno Fase Nazionale playoff di Serie C ?? LIVE su @junews24com… - BaridonMarco : Qui Stadio Moccagatta di Alessandria??#JuveRenate, primo turno Fase Nazionale playoff di Serie C ?? LIVE su… -