(Di mercoledì 11 maggio 2022) commenta La mega abbuffata di Pasquetta a base di, birra e terminata con lasi è quasi trasformata in una tragedia per un 43enne di. La sera, per, ha avuto la pessima ...

Advertising

Corriere : Dopo la super grigliata beve un litro di acqua e bicarbonato: stomaco lacerato, operato - SkyTG24 : Modena, bicarbonato dopo la grigliata di Pasquetta: 43enne si lacera lo stomaco - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Modena, bicarbonato dopo la grigliata di Pasquetta: 43enne si lacera lo stomaco - anna_kouadio : RT @MediasetTgcom24: Modena, grigliata e pizza poi per digerire ingurgita bicarbonato: lo stomaco gli 'esplode' #modena - GranchiTatiana : RT @MediasetTgcom24: Modena, grigliata e pizza poi per digerire ingurgita bicarbonato: lo stomaco gli 'esplode' #modena -

commenta La mega abbuffata di Pasquetta a base di, birra e terminata con la pizza si è quasi trasformata in una tragedia per un 43enne di. La sera, per digerire, ha avuto la pessima idea di bere acqua frizzante e due cucchiai di ......articolo Quella che doveva essere una giornata di festa per un 38enne della provincia disi ... Nella mattinata, con alcuni amici, il 38enne ha deciso di partecipare ad una. Pietanze, ...IPA Modena, grigliata e pizza poi per digerire ingurgita bicarbonato: lo stomaco gli "esplode". La mega abbuffata di Pasquetta a base di grigliata, birra e terminata con la pizza si è quasi ...L'episodio si è verificato la scorsa Pasquetta in provincia di Modena, ma la notizia è apparsa in queste ore sui media nazionali. Un 38enne è stato salvato per il rotto della cuffia all'ospedale di Ba ...