“Mascherine Ffp2 ‘come’ P38”, bagarre in Commissione per parole Malan (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Un’associazione tra la mascherina anti-Covid Ffp2 e la pistola P38, simbolo degli anni di piombo, ha fatto scoppiare una bagarre in Commissione affari costituzionali al Senato, dove questa mattina si è svolta la discussione sul dl riaperture. Protagonista della vicenda, il senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan. Fonti parlamentari presenti alla seduta raccontano che nel suo intervento l’esponente di Fdi, criticando le Mascherine Ffp2, ne avrebbe storpiato il nome, diventato per l’occasione ‘Fp38’: un riferimento all’arma prodotta inizialmente nella Germania nazista e poi utilizzata dalle Brigate rosse negli anni ’70. Le parole di Malan scatenano una tempesta in Commissione. Il presidente interviene per censurare le ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Un’associazione tra la mascherina anti-Covide la pistola P38, simbolo degli anni di piombo, ha fatto scoppiare unainaffari costituzionali al Senato, dove questa mattina si è svolta la discussione sul dl riaperture. Protagonista della vicenda, il senatore di Fratelli d’Italia Lucio. Fonti parlamentari presenti alla seduta raccontano che nel suo intervento l’esponente di Fdi, criticando le, ne avrebbe storpiato il nome, diventato per l’occasione ‘Fp38’: un riferimento all’arma prodotta inizialmente nella Germania nazista e poi utilizzata dalle Brigate rosse negli anni ’70. Lediscatenano una tempesta in. Il presidente interviene per censurare le ...

Advertising

ricpuglisi : Le mascherine FFP2 rendono i viaggi -su un mezzo per se stesso molto piacevole come il treno- un fastidio asfissiante. Quand'è che basta? - NicolaPorro : Ieri è caduto l’obbligo, ma molti insistono con le #mascherine. Missione compiuta per #Speranza &co... ?? - BeltramoPaolo : Sempre loro. Non puoi sbagliare. 'Mascherine Ffp2 'come' P38', bagarre in Commissione per parole Malan - fisco24_info : 'Mascherine Ffp2 'come' P38', bagarre in Commissione per parole Malan: (Adnkronos) - Il senatore Fdi: 'Non volevo r… - ghedina_ : Propongo di prolungare l’utilizzo delle mascherine FFP2 sui trasporti almeno fino alla fine dell’estate, come alter… -