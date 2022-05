Mario Batali, lo chef ex socio di Joe Bastianich non è colpevole di abuso sessuale e percosse: assolto dalle accuse (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il suo nome era stato legato alla vicenda #Metoo quando, nel 2017, quattro donne lo accusarono di averle toccate e palpeggiate. Poi, un’altra donna presentò denuncia a suo carico dicendo che lui, da ubriaco, l’aveva baciata e palpeggiata con la forza mentre si scattavano un selfie in un ristorante. Si tratta dello chef Mario Batali, molto noto negli Stati Uniti: al tempo, decise di lasciare la gestione dei suoi ristoranti e di scusarsi ma oggi è arrivata la decisione del tribunale, al termine del processo penale a suo carico tenutosi a Boston. Il giudice lo ha scagionato da ogni accusa, ritenendolo non colpevole di abuso sessuale e percosse: nell’emettere il verdetto, James Stanton della corte municipale ha ritenuto vero che l’accusatrice aveva problemi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il suo nome era stato legato alla vicenda #Metoo quando, nel 2017, quattro donne lo accusarono di averle toccate e palpeggiate. Poi, un’altra donna presentò denuncia a suo carico dicendo che lui, da ubriaco, l’aveva baciata e palpeggiata con la forza mentre si scattavano un selfie in un ristorante. Si tratta dello, molto noto negli Stati Uniti: al tempo, decise di lasciare la gestione dei suoi ristoranti e di scusarsi ma oggi è arrivata la decisione del tribunale, al termine del processo penale a suo carico tenutosi a Boston. Il giudice lo ha scagionato da ogni accusa, ritenendolo nondi: nell’emettere il verdetto, James Stanton della corte municipale ha ritenuto vero che l’accusatrice aveva problemi di ...

