Lifting del palato contro le apnee notturne, riduce i rischi cardiovascolari (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Un Lifting del palato e della faringe, senza tagli, che permette di ridurre il russamento ma, soprattutto eliminare o far diminuire le apnee notturne gravi o moderate che, tra le altre conseguenze, portano ad un aumento del rischio cardiovascolare e costringono i pazienti a portare una mascherina notturna (Cpap, piccolo ventilatore). “Con questo intervento è possibile eliminare il dispositivo notturno, un gran passo avanti per la qualità della vita delle persone che convivono con questa patologia. E si possono così, in modo mininvasivo, eliminare i fattori di rischio, primo tra tutti quello cardiovascolare”, spiega all’Adnkronos Salute Manuele Casale, primario dell’Unità operativa di terapie integrate in Otorinolaringoiatria del policlinico universitario Campus ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Undele della faringe, senza tagli, che permette di ridurre il russamento ma, soprattutto eliminare o far diminuire legravi o moderate che, tra le altre conseguenze, portano ad un aumento delo cardiovascolare e costringono i pazienti a portare una mascherina notturna (Cpap, piccolo ventilatore). “Con questo intervento è possibile eliminare il dispositivo notturno, un gran passo avanti per la qualità della vita delle persone che convivono con questa patologia. E si possono così, in modo mininvasivo, eliminare i fattori dio, primo tra tutti quello cardiovascolare”, spiega all’Adnkronos Salute Manuele Casale, primario dell’Unità operativa di terapie integrate in Otorinolaringoiatria del policlinico universitario Campus ...

Advertising

GIMBE : RT @Cartabellotta: “Senza coraggiose riforme di sistema e investimenti vincolati per il personale sanitario, le risorse del PNRR rischiano… - italiaserait : Lifting del palato contro le apnee notturne, riduce i rischi cardiovascolari - volalibera1 : RT @Cartabellotta: “Senza coraggiose riforme di sistema e investimenti vincolati per il personale sanitario, le risorse del PNRR rischiano… - orlandi492 : RT @Cartabellotta: “Senza coraggiose riforme di sistema e investimenti vincolati per il personale sanitario, le risorse del PNRR rischiano… - Cartabellotta : “Senza coraggiose riforme di sistema e investimenti vincolati per il personale sanitario, le risorse del PNRR risch… -