Kalush Orchestra, uno di loro è rimasto a Kiev a combattere: “Noi lo raggiungeremo dopo l’Eurovision” (Di mercoledì 11 maggio 2022) I Kalush Orchestra ieri sera hanno ottenuto un enorme standing ovation dopo la loro esibizione del singolo Stefania all’Eurovision Song Contest. I rappresentanti dell’Ucraina, però, sono arrivati a Torino grazie ad un “permesso speciale del loro governo”, ma la band non è al completo. Uno di loro, infatti, è rimasto a Kiev a combattere per difendere la città. “Uno di noi sta combattendo a Kiev a difesa della città” – hanno dichiarato i Kalush Orchestra a La Stampa. – “Come ci si abitua alla guerra? Non ci si abitua. Ti svegli ogni mattina con le esplosioni e non sai mai se i tuoi famigliari o amici sono ancora in vita, perché ogni giorno sull’Ucraina si abbattono ... Leggi su biccy (Di mercoledì 11 maggio 2022) Iieri sera hanno ottenuto un enorme standing ovationlaesibizione del singolo Stefania alSong Contest. I rappresentanti dell’Ucraina, però, sono arrivati a Torino grazie ad un “permesso speciale delgoverno”, ma la band non è al completo. Uno di, infatti, èper difendere la città. “Uno di noi sta combattendo aa difesa della città” – hanno dichiarato ia La Stampa. – “Come ci si abitua alla guerra? Non ci si abitua. Ti svegli ogni mattina con le esplosioni e non sai mai se i tuoi famigliari o amici sono ancora in vita, perché ogni giorno sull’Ucraina si abbattono ...

Advertising

IlContiAndrea : Una idea, un guizzo. Evviva la #Norvegia. #Subwoolfer miei preferiti dietro gli ucraini Kalush Orchestra #NOR #Eurovision #ESC2022 #Escita - EurovisionRai : ???? La mamma è sempre la mamma, anche in Ucraina! ? L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - UKRinIT : Let the Eurovision begin! ?? Oggi, 10 maggio alle 21:00 guardate e ascoltate la Kalush Orchestra sotto il numero 6 n… - HMQueenBee : RT @lastagistaspa: Fun fact: il ragazzo che suona il flauto per GO_A è lo stesso che suona il flauto quest'anno per Kalush Orchestra. Ihor… - RVeronicaOne : #Torino. “Noi vogliamo dimostrare che la musica e la cultura del nostro Paese esistono ancora”. Lo ha detto Oleh Ps… -