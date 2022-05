Internazionali d' Italia | Sinner piega Fognini e si prende gli ottavi

(Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA - Appassionante derby tricolore aglid'ospitati dal Foro Italico di Roma : è Jannikrsi la qualificazione per glidi finale , superando in tre ...

Advertising

SkySport : Djokovic a Sky Sport 'A Roma voglio vincere' ? INTERNAZIONALI D'ITALIA Sinner-Fognini alle 19.00 Le partite di oggi… - fanpage : È Jannik Sinner il vincitore del tanto atteso derby d'Italia contro Fabio Fognini agli Internazionali di Roma ???? - sportmediaset : Sinner cuore rossonero: scrive 'Forza Milan' sulla telecamera #Sinner #IBI22 #Milan #Tennis - polasein500cc : RT @SkySport: UNA SQUADRA - La docu-serie Sky Original racconta la Coppa Davis vinta dall’Italia nel 1976 In onda il 14 maggio alle 21.15 s… - tvdellosport : SINNER AGLI OTTAVI?? Jannik Sinner vince il derby con Fabio Fognini e vola agli ottavi degli Internazionali d’Itali… -

Nel 2° turno deglid', il derby azzurro se lo aggiudica Jannik Sinner , che batte Fabio Fognini 2 - 1 (6 - 2, 3 - 6, 6 - 3). L'altoatesino vola quindi agli ottavi di finale del torneo, dove ...Il derby tutto azzurro, pieno di tensione perché giocato davanti al pubblico di casa, se lo aggiudica Jannik Sinner, che nel secondo turno deglid'sulla terra battuta del Foro Italico di Roma ha battuto Fabio Fognini col punteggio di 6 - 2 3 - 6 6 - 3 in 2 ore e 3 minuti di gioco. Primo set dominato da Sinner Nel secondo ...Grandi emozioni al Foro Italico di Roma: l'altoatesino la spunta in tre set sul ligure e ora se la vedrà con Krajinovic per conquistare un posto nei quarti di finale ...Derby intenso e combattuto al Foro Italico: la spunta in tre set l'altoatesino, che sfiderà Krajinovic per approdare ai quarti di finale ...