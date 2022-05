Infortuni: Cisl, sindacati in Cda Inps e Inail, stop ai partiti soldi lavoratori (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Basta ai Cda Inps e Inail affidati esclusivamente alle rappresentanze istituzionali o dei partiti: dove si decidono e si custodiscono risorse proprie di lavoratori e imprese, a cominciare da quelle per la sicurezza nei luoghi di lavoro, i sindacati vogliono esserci. E’ questa la ‘grande discussione” che la Cisl a breve si appresta a mettere al centro del dibattito politico. Una discussione che si preannuncia quanto meno animata e che prenderà il via dal palco del prossimo Congresso della confederazione di via Po, il 25 maggio a Roma. L’annuncio, nel corso della convention della Filca, arriva dal leader Luigi Sbarra che non risparmia critiche sull’assetto attuale della governance dei due principali istituti. L’obiettivo di “zero morti sul lavoro”, infatti, spiega, passa ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Basta ai Cdaaffidati esclusivamente alle rappresentanze istituzionali o dei: dove si decidono e si custodiscono risorse proprie die imprese, a cominciare da quelle per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ivogliono esserci. E’ questa la ‘grande discussione” che laa breve si appresta a mettere al centro del dibattito politico. Una discussione che si preannuncia quanto meno animata e che prenderà il via dal palco del prossimo Congresso della confederazione di via Po, il 25 maggio a Roma. L’annuncio, nel corso della convention della Filca, arriva dal leader Luigi Sbarra che non risparmia critiche sull’assetto attuale della governance dei due principali istituti. L’obiettivo di “zero morti sul lavoro”, infatti, spiega, passa ...

Advertising

fisco24_info : Infortuni: Cisl, sindacati in Cda Inps e Inail, stop ai partiti soldi lavoratori: (Adnkronos) - Basta ai Cda Inps e… - paolo_r_2012 : RT @paolo_r_2012: Infortuni sul lavoro. Cgil, Cisl e Uil: “Sono già oltre 1.600 in tre mesi” | - paolo_r_2012 : Infortuni sul lavoro. Cgil, Cisl e Uil: “Sono già oltre 1.600 in tre mesi” | - AgenziaOpinione : CGIL CISL UIL – TRENTINO * INFORTUNI SUL LAVORO: « SCONCERTO PER L’ENNESIMA GIOVANE VITTIMA, PRESIDIO IN PIAZZA DAN… - news_ferrara : Infortuni sul lavoro. Cgil, Cisl e Uil: “Sono già oltre 1.600 in tre mesi” -