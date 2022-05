Ibrahimovic ‘cancella’ lo Scudetto 2006 dell’Inter: “Indegno. Juve con 38 titoli? Non è un errore” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono stati rivelati alcuni passaggi importanti della autobiografia di Zlatan Ibrahimovic riguardanti Calciopoli, presenti nel suo libro: "Adrenalina". La Stampa ha pubblicato... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono stati rivelati alcuni passaggi importanti della autobiografia di Zlatanriguardanti Calciopoli, presenti nel suo libro: "Adrenalina". La Stampa ha pubblicato...

Advertising

Emilystellaemi2 : RT @Animal_Genocide: Gli animalisti contro #Ibrahimovic: «#Cacciatore, il prato verde non cancella l'odore». Di qualche tempo fa, la notizi… - Antonioquantum2 : RT @Animal_Genocide: Gli animalisti contro #Ibrahimovic: «#Cacciatore, il prato verde non cancella l'odore». Di qualche tempo fa, la notizi… - SandraCeradini : RT @Animal_Genocide: Gli animalisti contro #Ibrahimovic: «#Cacciatore, il prato verde non cancella l'odore». Di qualche tempo fa, la notizi… - hesterdiva : RT @Animal_Genocide: Gli animalisti contro #Ibrahimovic: «#Cacciatore, il prato verde non cancella l'odore». Di qualche tempo fa, la notizi… - MassmilianoS : RT @Animal_Genocide: Gli animalisti contro #Ibrahimovic: «#Cacciatore, il prato verde non cancella l'odore». Di qualche tempo fa, la notizi… -

Al Bentegodi striscione animalista contro Ibrahimovic: "Ammazza gli animali, lo sport non cancella l'odore" In occasione della partita Verona - Milan è apparso uno striscione animalista sulla recinzione dello stadio Bentegodi. Verona - Milan 1 - 3: l'Hellas cede dopo aver segnato per primo ... con Tonali che lesto a sfruttare un grave errore in copertura di Ilic, ma la Var cancella tutto: ... Nel Milan entrano Ibrahimovic e Florenzi, che chiude la partita con il diagonale del 3 - 1 . La ... In occasione della partita Verona - Milan è apparso uno striscione animalista sulla recinzione dello stadio Bentegodi.... con Tonali che lesto a sfruttare un grave errore in copertura di Ilic, ma la Vartutto: ... Nel Milan entranoe Florenzi, che chiude la partita con il diagonale del 3 - 1 . La ...