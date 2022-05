How I Met Your Father: Hilary Duff è a caccia dell’anima gemella otto anni dopo la fine di HIMYM (Di mercoledì 11 maggio 2022) How I Met Your Father “Questa storia ti parlerà del viaggio non della destinazione“. E’ arrivata anche in Italia, su Disney+, la prima stagione di How I Met Your Father, serie a metà tra uno spin off e un reboot di How I Met Your Mother (o E Alla fine Arriva Mamma per chi preferisce lo sgangherato titolo italiano). Protagonista è la romanticona Sophie, interpretata da Hilary Duff (versione ai giorni nostri) e da Kim Cattrall (nel 2050), che racconterà al figlio come ha incontrato suo padre. Se su HIMYM incombeva lo spettro di Friends, che si era appena concluso, su HIMYF incombe il fantasma della serie madre, terminata negli States 8 anni fa. Impossibile non notare differenze e similitudini. A cominciare dal gruppo ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 11 maggio 2022) How I Met“Questa storia ti parlerà del viaggio non della destinazione“. E’ arrivata anche in Italia, su Disney+, la prima stagione di How I Met, serie a metà tra uno spin off e un reboot di How I MetMother (o E AllaArriva Mamma per chi preferisce lo sgangherato titolo italiano). Protagonista è la romanticona Sophie, interpretata da(versione ai giorni nostri) e da Kim Cattrall (nel 2050), che racconterà al figlio come ha incontrato suo padre. Se suincombeva lo spettro di Friends, che si era appena concluso, su HIMYF incombe il fantasma della serie madre, terminata negli States 8fa. Impossibile non notare differenze e similitudini. A cominciare dal gruppo ...

