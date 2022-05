Guerra Ucraina, Francesca Mannocchi nei villaggi liberati dalla controffensiva su Kharkiv (Di mercoledì 11 maggio 2022) Con un blindato dell'esercito la nostra inviata ha raggiunto Kutuzivka, in un'operazione alla ricerca di eventuali collaborazionisti, e racconta nel dettaglio come è avvenuta la liberazione dai ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Con un blindato dell'esercito la nostra inviata ha raggiunto Kutuzivka, in un'operazione alla ricerca di eventuali collaborazionisti, e racconta nel dettaglio come è avvenuta la liberazione dai ...

Advertising

La7tv : #dimartedi Ucraina, lo storico Angelo D'Orsi: 'Draghi non ha detto parole di pace, sono le stesse di Biden. Sono pa… - MediasetTgcom24 : Il Pentagono: abbiamo dato armi all'Ucraina anche prima dell'invasione #AZOVSTAL - GiovaQuez : Zelensky: 'Sono sicuro che se l'Ucraina avesse fatto parte della Nato, non ci sarebbe stata la guerra. La Russia ha… - Sergio67973307 : RT @MediasetTgcom24: Lavrov: venderemo il gas ad altri e l'Occidente pagherà di più #AZOVSTAL - danieledv79 : RT @ErmesAntonucci: La procura di Bari ha aperto un’indagine sui presunti crimini di guerra russi in Ucraina. La singolare iniziativa dei p… -